6/2/17 08:22 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Muziek en videogame trailers gaan hand in hand. De nieuwe trailer van DESYNC is met zijn opzwepende beat en felle kleuren echter net een video voor een techno-nummer.

In de video zien we hoe je wapens kun gebruiken om vijanden in omgevingsvallen te gooien en combo's te scoren in deze razendsnelle shooter van Adult Swim Games. DESYNC verschijnt op 28 februari en is, voorlopig, exclusief voor de PC.