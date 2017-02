De nieuwe DLC voor Rocket League is een ware nostalgietrip

10/2/17 00:28 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Vroeger was er een tijd dat we nog met zoiets speelden als speelgoed. We beleefden avonturen met Action Man, bouwden kastelen met LEGO en scheurden over denkbeeldige racetracks met Hot Wheels. Die laatste komen nu naar Rocket League.

Vanaf 21 februari kunnen we ons innerlijke kind blij maken, want dan kunnen we met twee van de meest iconische Hot Wheels spelen in de game van Psyonix. De groene Twin Mill III en de grimmige Bone Shaker mochten een kleine tien jaar geleden absoluut niet ontbreken in je collectie en zijn dan ook de perfecte kandidaten om het digitale voetbalveld onveilig te komen maken.