5/6/17 10:33 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Heroes of the Storm is een viering van alle geweldige franchises die Blizzard in huis heeft. En aangezien dat dat er nogal wat zijn, krijgt de game spoedig alweer zijn 67ste held in de vorm van Diablo's Malthael.



Een nieuwe held is natuurlijk altijd reden voor een feestje, maar dat betekent niet dat er geen andere content onderweg is, zoals onderstaande video bewijst. In het begin zien we eerder genoemde held en zijn alternatieve skins, maar al snel zien we ook nieuwe skins, mounts en sprays voor al bestaande helden in de game. Ga jij ze allen verzamelen?