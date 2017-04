De nieuwe update van Gundam: Battle Operation Next brengt twee oude bekende met zich mee

24/4/17 08:52 | Sil Hendriks | PlayStation 4, PlayStation 3 | 0 reacties

Het Gundam-universum is door de jaren heen enorm gegroeid. Een game maken die alle facetten van de serie behandeld, lijkt dan ook onbegonnen werk. Met Gundam: Battle Operation Next is Bandai Namco echter hard aan de weg aan het timmeren.

Deze free-to-play game bevat namelijk nu al ruim vijftig mobile suits, mobile armor en natuurlijk Gundam, maar lijkt daar nog lang niet tevreden mee. De game krijgt daarom met enige regelmaat update's die nieuwe helden toevoegen, zoals nu ook het geval is. Zephyranthes van Gundam: 0083 Stardust Memory en Wing Gundam Zero van Gundam¬†Wing:¬†Endless Waltz worden in onderstaande video ge√Įntroduceerd en zullen spoedig in de game beschikbaar zijn.