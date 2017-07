10/7/17 17:32 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Hoewel Virtual Reality volgens veel gamers the next big thing is, houdt een groot gedeelte van ons nog de boot af. En hoewel daar verschillende redenen voor zijn, is een veelgehoorde reden dat de VR-brillen nog erg duur zijn.

Oculus heeft daar nu het perfecte antwoord, dankzij een wel heel aantrekkelijke aanbieding. Voor een Oculus Rift met de touch controllers, een Xbox One-controller, de sensoren √©n de games The Unspoken, Lone Echo, Star Trek:¬†Bridge Crew, Rick &¬†Morty:¬†Virtual¬†Rick-Ality, SUPERHOT¬†VR, Robo Recall en Batman:¬†Arkham¬†VR betaal je namelijk nu slechts ‚ā¨ 449,-. Wacht niet te lang, want deze aanbieding is slechts tijdelijk hier beschikbaar.