19/5/17 07:31 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Sinds Everspace vorig jaar in Early Access op Steam verscheen, hebben we het nodige over de game geschreven. Rockfish Games bracht met grote regelmaat nieuwe content naar de game en maakt zich nu klaar voor de echte release.

Voor het zover is krijgen we echter nog een keer een gameplayvideo, waarin we heel wat futurische vuurwapens hun werk zien doen en we een klein voorproefje krijgen van het gigantische universum dat we in Everspace mogen verkennen.