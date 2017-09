19/9/17 08:12 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Met games als DOOM en Wolfenstein 2: The New Colossus, die niet enkel naar de Nintendo Switch komen, maar zelfs door Nintendo worden gepromoot, lijkt het erop dat het Japanse bedrijf eindelijk zijn kinderlijke imago kwijt begint te raken. En dat ziet ook de indie-markt.

Kleinere ontwikkelaars durven hierdoor games een Nintendo device te brengen, die voorheen nooit zouden worden toegestaan of goed zouden verkopen. Games zoals de nieuwe versie van The Binding of Isaac of een remake van de bejubelde Layers of Fear, genaamd Layers of Fear: Legacy.