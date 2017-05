18/5/17 07:26 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Afgelopen nacht was er weer een Nintendo Direct, die volledig in het teken stond van ARMS. Nou ja, bijna volledig dan. Splatoon 2 kwam namelijk ook even een kijkje nemen.

In de nieuwe trailer voor Nintendo┬┤s multiplayerhit zien we dat Splatoon 2, net als zijn voorganger, een singleplayer-avontuur gaat krijgen. De opdrachtgever van dienst is ditmaal Marie, een van de twee Squid Sisters, en dat zorgt voor enkele grappige interacties tussen haar en jouw karakter.