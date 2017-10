2/10/17 07:42 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

In een tijd voor democratie, toen geld en invloed de wereld regeerden, kon iedereen het maken. Met voldoende werk en een heleboel geluk kon zelfs een simpele houthakker uitgroeien tot een miljonair.

De weg daarnaartoe verkennen we in deze video van The Guild 3, die vorige week de deuren van zijn Early Access opende. Tegelijkertijd krijgen we ook een eerste kijkje op wat het plot lijkt te zijn, al is nog een hele hoop context nodig.