22/9/17 00:19 | Sil Hendriks | PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

De Z Fighters hebben tijdens hun avonturen al de nodige gevaren overwonnen. Ze beschermden de Aarde al tegen Saiyan's, Freeza en zijn broer, kwaadaardige Namekians, Maijn Buu en Androids. Alleen blijken de laatste nog niet volledig uitgeschakeld te zijn.

In Dragon Ball FighterZ duikt namelijk een nieuwe creatie van Dr. Gero op, genaamd Android 21, die de handen ineenslaat met Android 16 om de strijd aan te gaan met Goku en zijn vrienden. En alsof dat nog niet erg genoeg is, lijkt ze ook over kwaadaardige klonen van Goku, Piccolo, Krillen en Vegeta te beschikken. Onze helden kunnen hun lol dus wel op.