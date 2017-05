19/5/17 07:22 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Gisteren werd Destiny 2 eindelijk onthuld, maar de gelegenheid was niet zo gelukzalig als gehoopt. In de nieuwe trailer van de game zien we namelijk hoe de mensheid nog verder in het nauw wordt gedreven.

Het resultaat is dat de muur die de laatste stad beschermd onder vuur komt te liggen en de Guardians belangrijker zijn ooit. Pak dus je wapen en vecht nogmaals mee om het volk te beschermen, wanneer Destiny 2 op 8 september verschijnt voor PC, Xbox One en PlayStation 4.