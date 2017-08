8/8/17 16:43 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Nu de release van Assassin's Creed:Â Origins snel nadert, zijn ze bij Ubisoft hard aan het werk om de game klaar te stomen voor release. En dat betekent dat ze al heel wat gameplay kunnen tonen.

IGN mocht daarom gaan zitten met Game director Ash Ismail, om samen een van de vele sidequests in de game door te spelen. De missie in kwestie, What's yours is mine, brengt de speler naar Giza Plains, waar die het slachtoffer wordt van een beroving. Lukt het Bayek om de daders te vinden? Je ontdekt het in deze video van ruim achttien minuten.