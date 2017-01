Deze Street Fighter-film komt niet van Capcom

15/1/17 23:41 | Sil Hendriks | Wii U, Wii, SNES | 0 reacties

Films, tekenfilms, anime en games gaan hand in hand. Wanneer het ene populair is, is een overstap naar een ander medium dan ook al snel gemaakt. En doet het bedrijf het niet, dan regelen de fans het wel.

Een goed voorbeeld hiervan kun je in onderstaande video zien. Deze teaser is voor een geanimeerde film van het legendarische Street Fighter II, maar is niet gemaakt door, of op wat voor manier dan ook direct verbonden aan, Street Fighter-ontwikkelaar Capcom. In plaats daarvan is de film het geesteskindje van Paul “Oatking” Johnson, die ook verantwoordelijk was voor een beruchte animatie van Tie Fighter.