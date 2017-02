Deze Switch-reclame is komen overwaaien vanuit Japan

16/2/17 00:43 | Sil Hendriks | Switch | 0 reacties

Het is slecht voor te stellen, maar de Nintendo Switch ligt al over een kleine twee weken in de winkelrekken. En hoewel er geen tekort lijkt te zijn aan early adaptors, gezien het feit dat de console overal uitverkocht is, vind Nintendo het toch nodig reclame te maken.

Deze Japanse reclame bijvoorbeeld, toont kort hoe DragonQuest er op de console uit gaat zien en toont tevens FIFA 18 op zowel het grote als het kleine scherm. Of dit echt representatief is voor het uiteindelijke product is niet zeker, maar het geeft ons in ieder geval een indicatie.