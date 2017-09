18/9/17 15:37 | Sil Hendriks | PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Een groot gedeelte van de Injustice-community was niet blij toen Netherrealm Studios de drie nieuwe vechters uit het Fighter Pack 2-pakket introduceerde. Black Mantis viel in de smaak en over Hellboy waren de meningen verdeeld. Maar Raiden, een karakter dat origineel uit Mortal Kombat komt, werd niet op prijs gesteld.

De redenering van veel ontevreden gamers was dat Raiden een plek innam die gevuld had kunnen worden door talloze helden en schurken uit het DC-universum. Indirect wordt dat echter ook gedaan. Want hoewel de toevoeging van Raiden een feit is, verandert zijn premium skin hem in Black Lightning, een op bliksem gebaseerde held die rechtstreeks uit DC Comics komt. Zowel voor- als tegenstanders zullen dus wel aan hun trekken komen wanneer ze de moves uit onderstaande video zelf mogen uitproberen met Raiden óf Black Lightning.