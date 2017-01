Deze video leert je hoe je moet vechten in Halo Wars 2's Blitz Mode

21/1/17 11:36 | Sil Hendriks | PC, Xbox One | 0 reacties

Halo Wars 2 is bijna hier, maar voor het zover is test Microsoft nog een keer de servers van de game met een grootse open bèta. In deze bèta mogen spelers aan de slag in Blitz, van de modes van de game.

Blitz combineert RTS-gameplay met kaarten, aangezien kaarten alles beter schijnen te maken. En om je hiermee op weg te helpen, is er een uitgebreide tutorial in de game te vinden. Mocht je echter alvast de kneepjes van het vak willen leren, dan kun je ook onderstaande video bekijken terwijl je wacht op de download van de bèta op PC of Xbox One.

De Halo Wars 2-bèta loopt tot 30 januari, waarna alle gemaakte progressie spijtig genoeg verloren gaat.