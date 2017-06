21/6/17 07:57 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Zeventien jaar hebben we moeten wachten, maar over zes dagen is het dan toch eindelijk zover. Op 27 juni 2017 mogen we wederom met een necromancer aan de slag in een Diablo-game. Dat maakt Blizzard bekend in een nieuwe video.

In de video in kwestie zien we dat Rise of the Necromancer meer toevoegt dan enkel een nieuwe speelbare klasse. De DLCÂ pack geeft je namelijk ook toegang tot het Golem-huisdier, nieuwe outfits, twee extra character slots, een nieuwe vlieg en meer.