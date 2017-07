21/7/17 07:46 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Afgelopen maandag lekte al een video uit waarin de zombie mode van Call of Duty:Â WWII werd onthuld. Ontwikkelaar Sledgehammer Games liet toen weten dat het niet om de uiteindelijke versie van de trailer ging.

In hetzelfde nieuwsbericht gaven we al aan dat de uiteindelijke versie van de video vermoedelijk niet bijzonder veel zou verschillen van de gelekte versie. Na het zien van de video moeten we echter toevoegen dat we het mis hadden, De onthullingsvideo van de zombie mode, welke je hieronder kunt vinden, lijkt namelijk nauwelijks op het lek en is daardoor het kijken meer dan waard.