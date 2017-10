9/10/17 22:55 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

The Witcher III:¬†Wild Hunt is ondertussen alweer ruim twee jaar beschikbaar op pc, PlayStation 4 en Xbox One. √Čn toch blijft de titel met enige regelmaat op onze homepage verschijnen. Is het niet vanwege volwassen kleurboeken of een nieuwe patch, dan is het wel vanwege een behind the scenes video.

In de video in kwestie spreken de heren van Noclip met het design team van The Witcher III: Wild Hunt om wat leuke anekdotes te verzamelen. In 26 minuten komt onder andere een competitie om huizen te vullen, een hongerige stad vol eten en een snowboardende Geralt voorbij. De leukste was echter misschien nog wel de 00-bug.

De 00-bug is er een die spelers nooit gezien hebben, daar het een probleem was dat zich tijdens de ontwikkeling voor deed. Als een ontwikkelaar namelijk op CTRL + Z drukte, normaal natuurlijk bedoeld om iets terug te draaien, verdween het object waar ze op dat moment mee bezig waren. Na wat onderzoek bleek dat al deze objecten in het midden van de map, op de coördinaten 00 verschenen, waar ze een clusterfuck van objecten vormden.