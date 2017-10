7/10/17 14:32 | Sander van Genderen | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Komende week verschijnt Middle-Earth:Â Shadow of War voor de PC, Xbox One en PlayStation 4. Nadat de game deze zomer werd uitgesteld, is het nu toch hoog tijd om weer met hoofdrolspeler Talion op oorlogspad te gaan. Ditmaal is Sauron himself het doelwit, maar die ga je niet alleen ten strijde, zo laat ook Bruz the Chopper weten in onderstaande trailer.

De reusachtige ork vertelt de kijker in vogelvlucht wat het op The Lord of the Rings gebaseerde spel te bieden heeft. Een grotere map, meer vijanden op het scherm, een verbeterd Nemesis-systeem en een epische verhaallijn.