29/5/17 00:33 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Zoals we al zo vaak deden, pakken we in Far Cry 5 de wapens op om te vechten voor wat ons dierbaar is, om te beschermen waar we in geloven en om ons recht te verdedigen. En die strijd strijden we niet alleen.

Ontmoet Mary May, een barvrouw in het pittoreske Hope County, die het helemaal gehad heeft met Eden's Gate. En nu de familie het na haar moeder en broer op de bar gemunt hebben, besluit ze terug te slaan, zoals we zien in deze video.