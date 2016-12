Dit zijn de PlayStation Plus games van januari

29/12/16 07:58 | Sil Hendriks | PlayStation 4, PlayStation 3, Vita | 0 reacties

Nu Kerstmis achter de rug is kunnen we onze neuzen weer allemaal in dezelfde richting steken en kijken naar het nieuwe jaar. En net over die grens staat Sony klaar, met de nieuwe games van januari 2017.

PlayStation 4-bezitters beginnen het jaar al goed met Day of the Tentacle: Remastered, This War of Mine: Little Ones, Titan Souls en The Swindle als gratis downloads. Die laatste is overigens ook gratis binnen te halen voor de PlayStation 3, samen met Blazerush.

Gamers die een handheld prefereren zullen blij zijn om te horen dat Day of the Tentacle: Remastered, The Swindle en Titan Souls ook te downloaden zijn voor de PlayStation Vita, samen met Azkend 2. Happy Gaming!