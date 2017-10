11/10/17 01:10 | Nick Francken | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Dokter Junkenstein is teruggekeerd naar Eichenwald en Hollywood in Overwatch en brengt van allerlei engs met zich mee, waaronder een monster van Frankenstein Roadhog, Dracula Reaper en een horde van monsters.

In de trailer zien we hoe Eichenwald en Hollywood zijn getransformeerd naar hun Halloween-variant door de komst van Dokter Junkenstein. Hij neemt dit allemaal speciaal voor jullie mee, omdat hij van de vorige keer heeft geleerd en nieuwe verrassingen heeft. Deze verrassingen komen in de vorm van speciale Halloween items, waaronder legendarische skins voor je karakters, twee all-out brawls om je vaardigheden te testen en nog veel meer. Dus kom snel en verzamel, het event loopt van 10 oktober tot 1 november.