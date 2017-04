Domineer het speelveld met de Fast & Furious DLC van Rocket League

2/4/17 12:19 | David Dejaeghere | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Nu langzamerhand iedereen wel in bezit is van Rocket League, is het aan Psyonix om andere manieren te vinden om aan de game te verdienen. En wat is een betere manier dan DLC?

Over twee dagen krijgen de game daarom een nieuwe uitbreiding, genaamd The Fate of the Furious, die spelers toegang geeft tot de Dodge Ice Charger van de The Fast &Â Furious-films. Deze nieuwe auto gaat gebundeld met exclusieve wielen en zes unieke customizations: Clean Cut, Crazy Sandwich, Flames, Rakugaki, Rally, en CCCXL.

The Fate of the Furious heeft nog geen Europese prijs mee gekregen, maar zal $1.99 kosten in de Verenigde Staten. Vermoedelijk zal de Europese prijs daarom tussen € 1,79 en € 1,99 liggen.