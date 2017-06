21/6/17 21:22 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

De wereld van Warhammer is groots; gigantisch zelfs. En met elke nieuwe golf miniaturen groeit de lore verder. Dat Creative Assembly een introductievideo voor Total War:Â Warhammer II maakt, wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

De video in kwestie geeft ons een eerste kijkje op de campaign map van de game en vertelt een beetje over het overkoepelende verhaal. Het leeuwendeel van de video wordt echter besteedt aan twee van de speelbare facties, de High Elves en Lizardmen, en belangrijke figuren in hun maatschappij. Interessant voor Warhammer-veteranen en informatief voor nieuwkomers dus.