Het langverwachte elfde deel in de Dragon Quest-serie komt naar het Westen, dat heeft Director Yuji Hori wereldkundig gemaakt via YouTube.

In dezelfde video vertelt Hori dat de game op het moment van schrijven al volop in het lokalisatieproces zit en wordt vertaald naar vijf talen, welke vermoedelijk Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans zijn. In Japan verscheen Dragon Quest XI recent voor de 3DS en PlayStation 4, met een Switch-versie gepland voor de toekomst.

Welke versie(s) men momenteel aan het vertalen is, is niet bevestigd. Maar wij hopen uit alle drie de platformen te mogen kiezen als de game in 2018 bij ons verschijnt.