11/8/17 15:55 | Sil Hendriks | Algemeen | 0 reacties

Afgelopen mei kondigde Capcom aan dat het Dragon's Dogma: Dark Arisen naar de PlayStation 4 en Xbox One zou gaan brengen. En in oktober is het daadwerkelijk zover.

In deze nieuwe video van de game zien we dat het spel gepland staat voor 3 oktober 2017, temidden van het najaarsgeweld. Capcom heeft dus of veel vertrouwen in de titel of hoopt onverhoopt onder de nodige kerstbomen te belanden doordat ouders hun kinderen proberen te verrassen.