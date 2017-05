15/5/17 23:56 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

De Action RPG / Schoot 'em Up-hybride genaamd Drifting Lands komt op 5 juni 2017 naar Steam. Dat kondigt ontwikkelaar Alkemi aan met een gloednieuwe video.

In de video zien we dat spelers in de game voor drie soorten voertuigen kunnen kiezen, welke ze vervolgens naar hartenlust kunnen aanpassen met nieuwe gear en skills. Zo kan je jouw schip laten aansluiten op jouw speelstijl voor een optimale ervaring. En in een bullet hell als deze is alle hulp meegenomen.