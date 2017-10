11/10/17 07:44 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Hoewel PlayerUnknown's Battlegrounds momenteel het shootergenre op de pc domineert, zijn er genoeg alternatieven voor zij die bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog verkiezen. En een van de populairste alternatieven, Day of Infamy, is dit weekend gratis te spelen.

Ontwikkelaar New World Interactive doet deze aankondiging met een nieuwe trailer, die niet enkel de data (12 tot 16 oktober) toont, maar ook allerlei stats laat zien over de tot nu toe gespeelde potjes. Zo zien we hoeveel objectives zijn behaald, kogels zijn gevuurd en spelers zijn gestorven. Help jij mee met het behalen van nieuwe mijlpalen?