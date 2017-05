5/5/17 09:24 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

The Division is ondertussen al ruim een jaar uit, maar heeft desondanks nog altijd een toegewijde community die de game blijft spelen. En dit weekend zal die community gaan groeien.

Ubisoft heeft namelijk bekend gemaakt dat The Division dit weekend gratis te spelen zal zijn op┬áPC, PlayStation 4 en Xbox One. Voor de PC-versie zal een Uplay-account en de Uplay-cli├źnt vereist zijn, terwijl voor de PlayStation en Xbox respectievelijke PlayStation Plus en Xbox Live Gold benodigd zijn.

Op de consoles kan The Division op het moment van schrijven gratis gespeeld worden tot en met 8 mei om 10:00, terwijl gebruikers op Uplay al op 7 mei om 23:00 eruit gegooid worden. Xbox-bezitters kunnen de game vinden in de Games with Gold-sectie, terwijl die op PSN onder de demo's staat.

Mocht The Division zo goed bevallen dat je het wilt kopen, dan kun je tot 9 mei profiteren van 60% korting op de game. En wees maar niet bang je iets opnieuw moet doen, want je save file van het gratis weekend wordt overgeheveld naar het volledige spel.