15/5/17 23:06 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Als je het hebt over de beste games van 2016, dan is de kans groot dat Overwatch ter sprake komt. De FPS van Blizzard bereikte in no-time zeldzame hoogtes en mag zich met trots meten met franchises als Diablo, StarCraft en Warcraft, welke samen komen in Heroes of the Storm.

Na Tracer, Lucio, Genji en Zarya is D.Va het vijfde karakter dat in die game verschijnt namens team Overwatch. Voor het zover is wordt ze echter eerst door de mangel gehaald om zoveel mogelijke balance issues voor de uitrol te kunnen repareren. Dat betekent dus dat spelers al met de Koreaanse schone aan de slag mogen op de testservers van Heroes of the Storm.

Tijdens deze test is naar voren gekomen dat D.Va een leuke easter egg naar Blizzards crossover game meeneemt. Wanneer je namelijk als D.Va een Hearthstone gebruikt, zal je zien dat ze een rode zak chips en een groene fles drank tevoorschijn haalt tijdens het laden. Hoewel beide producten geen logo laten zien, is het een duidelijke referentie naar Doritos en Mountain Dew, welke typerend als gamer food worden bestempeld.