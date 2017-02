Een gelekte trailer onthult het bestaan van Project Cars 2

Ondanks dat Project Cars niet door iedereen goed ontvangen werd, deed de game het goed aan de kassa. Goed genoeg om een vervolg te kunnen krijgen in ieder geval. Dat blijkt uit een video die van de game gelekt is.

Waar het lek precies ontstaan is en hoe de lekker aan de video komt blijft onduidelijk, maar de video lijkt legitiem te zijn. Volgens de informatie die wel bekend is, is de video onderdeel van een interne b├Ęta van de game bij ontwikkelaar Slightly Mad Studios.