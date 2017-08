24/8/17 07:33 | Sil Hendriks | Algemeen | 0 reacties

Het einde van Re:Â Legends Kickstarter is bijna in zicht, en het project kan zonder twijfel een groot succes worden genoemd. Ontwikkelaar Magnus Games vroeg om S$70.000 om hun simulatie RPG te maken, maar heeft op het moment van schrijven van ruim S$516.000 toegezegd gekregen.

Dit extra geld is gebruikt om allerlei stretch goals te financieren, waaronder een orkestrale soundtrack waar men al aan begonnen is. En hiervoor hebben ze tenminste al een bekende naam weten binnen te halen. Burak Besir, prijswinnend muzikant, zal de fluitmuziek van Re:Â Legend gaan verzorgen. Een klein voorproefje hiervan zie je hier, in een verkorte versie van het day theme.