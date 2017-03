Er komt geen einde aan het geweld in DESYNC

2/3/17 17:58 | David Dejaeghere | PC | 0 reacties

In een wereld waar alles en iedereen je wilt doden moet je sterker worden, slimmer worden en sneller worden om te overleven en het conflict tot een einde te brengen. Maar wat als er maar geen einde aan komt?

Dat is de situatie waar je je in bevindt in DESYNC, de trippy first-person shooter van Adult Swim Games die zojuist van een launch trailer is voorzien. Deze trailer toont niet bijster veel nieuws, in plaats daarvan herbruikt het oude beelden, maar geeft wel wat informatie vrij over de beweegredenen van onze heldin.