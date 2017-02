FlatOut 4: Total Insanity verschijnt sneller dan we dachten

5/2/17 09:19 | Sil Hendriks | PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Na de oorspronkelijke aankondiging van FlatOut 4: Total Insanity in 2015, vernamen we niets meer van de chaotische racegame. En net zo plotseling komt er opeens een trailer van de game die ons niet enkel beelden laat zien, maar ook een releasedate geeft.

Die releasedate ligt bovendien in de zeer nabije toekomst, want Fl4tOut moet al in maart van dit jaar gaan verschijnen. De game laat je plaats nemen in een van 27 beschikbare auto's, welke je naar hartenlust kunt aanpassen, om te racen zonder regels. Reken er dus maar op dat er heel wat schade zal worden aangericht tijdens de wedstrijden of in de terugkerende Stunt-mode.