26/7/17 07:09 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Je zou denken dat we games met zombies in de hoofdrol langzamerhand beu zouden zijn. Verkoopcijfers bewijzen echter dat we nog lang niet klaar zijn met het inslaan met ondode hoofden. En dus is Fortnite een welkome toevoeging.

In deze kleurrijke post-apocalyptische shooter moet je niet enkel een zombieleger aan gort schieten, maar ook basis en vallen bouwen om de horde van tevoren uit te dunnen. Zet dus je denkhoed op en voer je beste plannen uit voor je je bij de ondode dreiging aansluit.