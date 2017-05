23/5/17 00:46 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Soms willen we even weg van de drukte van het dagelijkse levens. De smartphones uitzetten, de auto laten staan en geen televisie in mijlen te vinden hebben. Echt tot rust komen dus, zoals dat kan in Hope County.

Veel over deze plek weten we niet, maar onderstaande trailer van Far Cry 5, die zich er zal afspelen, schetst in ieder geval een positief beeld. Probeer alleen niet op het lijk te letten dat langsdrijft.