De naam Housemarque staat garant voor hectische, flitsende en hoogstaande shoot'm'ups. De ontwikkelaar van games als Resogun en de Super Stardust-serie staat nu op het punt hun volgende  game te lanceren, die co-op blijkt te hebben.

Die kleine mededeling doet de ontwikkelaar aan het einde van onderstaande trailer, die met name draait om quotes van media-outlets die al een preview van de game hebben gekregen. Trommel dus maar een van je vrienden op, want 20 juni gaan we weer los.