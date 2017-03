Geef gas met de voertuigen-trailer van LEGO City Undercover

31/3/17 07:42 | David Dejaeghere | Algemeen | 0 reacties

Vier jaar geleden verscheen LEGO City Undercover, een van de weinige games waarvoor we een Wii U konden aanbevelen. Zoals je echter kon verwachten, verkocht de game behoorlijk teleurstellend.

Warner Bros heeft daarom besloten de game een tweede kans op succes te geven en brengt volgende week een opgepoetste versie ervan naar de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. En om ons alvast lekker te maken, geven ze ons een trailer waarin we vele blokkige voertuigen zien waar we in kunnen rijden.