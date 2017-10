2/10/17 07:31 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Surgeon Simulator, I Am Bread, Quit the Game. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van zogenaamde ragegames; games die het geduld van de speler voortdurend op de proef stellen, zodat elke kleine overwinning als een gigantische voelt.

Getting Over It, een nieuwe game van QWOP-ontwikkelaar Bennett Foddy, behoort ook tot deze games, iets wat de maker niet onder stoelen of banken steekt. In onderstaande trailer van de game hoor je hem namelijk het volgende zeggen ''Ik ontwikkelde dit spel voor een zeker soort persoon. Om ze pijn te doen.''. En daarmee is wat ons betreft alles wel gezegd.