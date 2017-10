11/10/17 07:50 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Hoewel Goku en Vegeta zonder twijfel de sterren zijn van Dragon Ball Z, was Akira Toriyama ooit van plan de fakkel over te dragen aan Gohan. Na de iconische Cell Saga had de half-Saiyan de hoofdrolspeler moeten worden, echter werd deze rol hem al weer snel ontnomen.

Of de Great Saiyaman arc goed of slecht was, wil ik in het midden laten. Niemand zal echter ontkennen dat het gevecht tussen Perfect Cell en SSJ2 Gohan een van de vetste in de serie was. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze gekozen is voor Gohan's character trailer van Dragon Ball: Fighter Z.