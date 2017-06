15/6/17 11:14 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Met het E3-geweld van uitgevers als Microsoft, Nintendo en Ubisoft zou je bijna vergeten dat ook tal van kleinere uitgevers op de beursvloer te vinden zijn. Uitgevers zoals Focus Home Interactive, die daar Insurgency: Sandstorm onthulde.

In het vervolg op de succesvolle first-person shooter reizen we af naar het Midden Oosten, waar tot vandaag de dag oorlog welig tiert. Als een vrijwillige soldaat sluit jij je aan bij de lokale strijdmachten in een poging het land te bevrijden. Of dat lukt zal echter nog moeten blijken.