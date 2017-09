18/9/17 10:33 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Er zijn heel wat grappen te maken over Gran Turismo, releasedates en uitstel, maar laten we die voor de verandering maar eens achterwege laten. GT Sport komt namelijk over precies een maand uit.

Middels een nieuwe trailer worden we nog even herinnert aan dit heugelijke feit, wat het wachten er niet makkelijker op maakt. Gelukkig bieden de dertig seconden aan glanzende bolides enige troost.