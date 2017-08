6/8/17 12:27 | Sil Hendriks | PC | 0 reacties

Duke Nukem: Forever, Final Fantasy XV en L.A. Noire zijn enkele games die vaak belachelijk worden gemaakt om hun (hele) lange ontwikkeltijd. Grimoire: Heralds of the Winged Exemplar slaat echter alles.

Het spel, dat ooit ontwikkeld werd om de strijd aan te gaan met Wizardry 8, is maar liefst twintig jaar in ontwikkeling geweest, hetgeen ook aan de game valt te zien. De visuele stijl van Grimoire doet denken aan de RPG's die succesvol waren op Windows 95 en 98 en hetzelfde geldt voor gameplay. De game is echter meer dan een ode aan dat tijdperk.

Als we de launch trailer mogen geloven, is Grimoire misschien wel de beste game in zijn soort. Met honderden maps en vijanden is de game volgens ontwikkelaar Cleveland Mark Blakemore goed voor ruim zeshonderd uur speelplezier. En hoewel niemand dat op dit moment zal kunnen bevestigen, is de eerste indruk van de Steam-spelers overwegend positief. Blakemore staat echter bekend als een fervent overdrijver en pathologisch leugenaar met sterk narcistische neigingen. De kans is dus groot dat er nog wat apen uit de mouw komen. Wij adviseren de beloftes uit onderstaande trailer daarom met een korreltje zout te nemen.