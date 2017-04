15/4/17 17:50 | Sil Hendriks | PC, PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

Grand Theft Auto V en de bijbehorende online mode zijn ondertussen alweer een paar jaar beschikbaar. Dat weerhoudt Rockstar er echter niet van om de game van nieuwe content te voorzien.

Zo is de Land Grab Adversary Mode recent aan de game toegevoegd, al lijkt dat vrij stilletjes te zijn gebeurd. Spijtig, want in onderstaande gameplayvideo van IGN zien we dat deze mode toch erg leuk lijkt te zijn.