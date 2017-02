Guerilla Games is gegroeid door het maken van Horizon: Zero Dawn

4/2/17 13:50 | Sil Hendriks | PlayStation 4 | 0 reacties

Bij het maken van een game leer je als ontwikkelaar dingen, zij het op het gebied van development, marketing of verhaalvertelling. Je groeit dus als bedrijf, iets dat ook Guerilla Games deed bij het maken van Horizon:Â Zero Dawn.

De groei die het Nederlandse bedrijf meemaakte was echter niet enkel figuurlijk. Als een bedrijf dat in het verleden voornamelijk bezig is geweest met first-person shooters, had het niet de juiste mensen in huis om hun visie voor Horizon:Â Zero Dawn waar te maken. Het aanboren van nieuw talent was dan ook nodig en hun bijdrage willen ze met deze video benadrukken.