De Castlevania-serie op Netflix was op meerdere manieren een aangename verrassing. Niet enkel was de serie degelijk en zo gory als dat je mag verwachten, maar het was ook nog eens erg trouw aan het bronmateriaal.

Castlevania-fans zijn daarom massaal de discussiefora binnengedrongen om hun constateringen en ontdekkingen te delen en om te speculeren over wat een tweede seizoen gaat brengen. GameSpot doet vrolijk mee en maakte een video met referenties die zij hebben weten te vinden. Die video kun je hieronder vinden.