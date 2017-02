27/2/17 09:31 | David Dejaeghere | PC | 0 reacties

Een tijd geleden schreven we er al over, maar met een kersverse trailer doen we het nog eens: Hellion is nu beschikbaar in Early Access.

De trailer in kwestie leert ons alvast een ding over de game, en dat is dat je niemand kan vertrouwen. Want zelfs als je reageert op een noodsignaal, kunnen je mederuimtevaarders je verraden en je, samen met je goede intenties, om zeep helpen.