18/9/17 07:44 | Sil Hendriks | 3DS | 0 reacties

Uitgever Atlus heeft een nieuwe trailer online gezet van The Alliance Alive, de nieuwe game van de studio achter Legend of Legacy.

In de video krijgen we het begin van het verhaal te zien, evenals stukjes van enkele cutscenes en korte stukjes gameplay. Wat hierbij opvalt is dat de game qua stijl heel erg doet denken aan Square Enix's Bravely Default. Atlus kennende zal het echter genoeg hiervan verschillen om een eigen smoel te hebben.