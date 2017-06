3/6/17 10:27 | Sil Hendriks | PlayStation 4, Xbox One | 0 reacties

We moeten nog even wachten voor de E3 dan toch eindelijk van start gaat, maar toch besluit Electronic Arts nu al om een van diens grootste releases te onthullen. Need for Speed is terug met Payback.

De trailer waarin de game wordt aangekondigd geeft ons een glimp van het verhaal, dat draait om een racingcrew die wraak neemt op The House, het kartel dat hun stad in zijn greep heeft. En als die trailer enige indicatie is voor wat we mogen verwachten, zullen we nu meer doen dan plankgas geven om aan kop te blijven. De video hint namelijk sterk naar actiescènes waarbij karakters de auto verlaten.